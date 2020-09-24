Дорогу отремонтировали на границе Городецкого и Ковернинского районов Общество

Фото: правительство Нижегородской области

10 км дороги Городец-Ковернино отремонтировали по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Данный участок находится на границе районов. Подрядчик выполнил работы по укладке дорожного полотна в целом качественно, но есть замечания по обочинам. Не везде должным образом выполнено уплотнение гранулятом. На устранение недочетов дано четыре дня", - отметил заместитель директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Левдиков.

В рамках ремонта была выполнена расчистка откосов от кустарника и мелколесья, проведена планировка и подсыпка обочин, устройство нового асфальтобетонного покрытия. Также подрядчик нанес горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 59,8 млн рублей.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.