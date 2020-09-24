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Происшествия

Склад с поролоном сгорел в Семенове

29 сентября 2020 16:43  [2] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Склад с поролоном сгорел в Семенове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании поступила сегодня, 29 сентября, в 15:57. Склад готовой продукции находится по адресу: Семенов, ул. Чернышевского, 14.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление, угрозы распространения огня отсутствует; на складе хранится поролон.


Пожар удалось локализовать в 16:19. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи кв.м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Информация оперативная, подлежит уточнению, добавили в МЧС.

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