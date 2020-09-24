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Склад с поролоном сгорел в Семенове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о возгорании поступила сегодня, 29 сентября, в 15:57. Склад готовой продукции находится по адресу: Семенов, ул. Чернышевского, 14.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление, угрозы распространения огня отсутствует; на складе хранится поролон.
Пожар удалось локализовать в 16:19. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи кв.м.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Информация оперативная, подлежит уточнению, добавили в МЧС.
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