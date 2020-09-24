Нижегородские школьники презентовали 3D модель Чкаловской лестницы Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские школьники презентовали 3D модель Чкаловской лестницы на всероссийском марафоне открытий центров "Точка роста". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 29 сентября 2020 года из "Точки роста" Сосновской средней школы № 1 Нижегородской области на связь с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, педагогами и учащимися еще 7 регионов России вышли юные нижегородцы.

Министр, находясь в сельской школе в Курганской области, провел телемост с губернаторами, педагогами и учениками из 8 регионов страны, представляющих разные федеральные округа России.

От имени губернатора региона Глеба Никитина всех участников мероприятия поприветствовал его заместитель Давид Мелик-Гусейнов.

"В прошлом году в Нижегородской области мы открыли 46 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", и сегодня даем старт еще 42-м, охватывая таким образом всю территорию региона. А прямо сейчас мы с вами присутствуем не просто на открытии центра. Ребята будут презентовать проектные идеи, которые смогут реализовать на площадке "Точка роста" в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Школьники продемонстрировали представителям других регионов 3D-модель Нижегородского кремля, пообещав, что 800-летию Нижнего Новгорода создадут еще и 3D-модель Чкаловской лестницы - уникальной достопримечательности города, которая построена в виде восьмерки и насчитывает 560 ступеней. Когда 3D-модель лестницы будет распечатана, она войдет в единый ансамбль с моделью Нижегородского Кремля.

"В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода очень важно уделить внимание сохранению экосистемы города, благополучию его природной среды и, конечно же, чистоте. На одной из "Точек роста" в прошлом году ребята программировали роботов-манипуляторов. На занятиях по робототехнике здесь, в центре, я разработаю программу и запущу уникального робота-сортировщика мусора", - рассказал учащийся 8 "Б" класса Сосновской школы №1 Данила Чикин.

Ребята пригласили всех участников телемоста на юбилей Нижнего Новгорода, пообещав запрограммировать квадрокоптер и снять город с высоты птичьего полета.

Напомним, в рамках нацпроекта "Образование" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в сентябре 2020 года по всей России открылся 2 951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также занимаются в различных кружках.

В "Точках роста" ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Для того чтобы педагоги центров ориентировались в самых современных тенденциях, их регулярно обучают в онлайн и офлайн-форматах. Для работы в "Точках роста" уже более 20 000 учителей прошли повышение квалификации.

Отметим, одна из важнейших задач национального проекта "Образование" - обеспечить достижение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.