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Общество

Новая спортивно-игровая площадка открыта во дворе одного из домов Дзержинска

29 сентября 2020 17:26  [87] Общество

Новая спортивно-игровая площадка открыта во дворе дома 8 "б" по ул.Ситнова в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

На реализацию проекта по комплексному благоустройству двора было направлено 5,2 млн рублей – сумма сложилась из средств бюджетов трех уровней, а также софинансирования жителей.

Во дворе сформированы три пространства: для малышей - игровая зона, корт для игры в футбол и баскетбол, а также площадка с турниками и тренажерами. Во всех зонах, как игровых, так и спортивных, уложено нескользящие покрытие, установлены ограждения, лавочки и урны.

Также в рамках комплексного благоустройства выполнено освещение двора, произведена асфальтировка дворового проезда, тротуара с бордюрами, организована парковка, оформлены цветочные клумбы и высажены хвойные деревья. У подъездов установлены прочные лавочки и урны.

"Глядя на красивый, благоустроенный двор, понимаешь, сколько сил было в него вложено и сколько было сделано для того, чтобы проект, разработанный жителями дома во главе с председателем совета МКД - энергичной, решительной и креативной Марией Кузнецовой, воплотился в жизнь", - рассказал депутат по округу №16 Игорь Крашенинников, принявший участие в открытии обновленного пространства.

"Благоустройство двора по адресу Ситнова, 8Б, выполненное в тесном сотрудничестве жителей и нашей управляющей компании, - это хороший пример хозяйского подхода к содержанию домов. Благодаря экономии по статье текущего ремонта дома мы смогли направить часть средств на условиях софинансирования на комплексное благоустройство двора", - прокомментировал руководитель УК "Управдом-Центр" (заказчик проекта) Александр Борисов.

Торжественное открытие площадки помогли организовать специалисты Центра "Молодежные инициативы" и фольклорный ансамбль "Сударка". Юные футболисты школы олимпийского резерва "Салют" провели показательный матч на новом корте.

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