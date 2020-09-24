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Общество

Названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского

29 сентября 2020 18:09  [36] Общество

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предполагает, что движение по развязке на ул.Циолковского начнется раньше планируемого срока. Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram, общаясь с подписчиками.

Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году.

"Торопим подрядчика, хочется сдать ее как можно раньше и пустить транспорт. Сокращаем где возможно, с 36 месяцев до 21 месяца, то есть до мая 2022 года. Но я, честно говоря, рассчитываю, что еще ускоримся и пустим движение в конце 2021 года ", - написал губернатор.

Он также рассказал о планируемой установке новых светофоров в проблемных местах и о том, что "в домах вдоль развязки мы поменяем окна, чтобы была шумозащита".

Глава региона добавил, что деревянные дома вдоль развязки подлежат расселению в течение 2021 года.

Напомним, что стоимость строительства развязки составляет 4,56 млрд рублей. Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, реку Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

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