Москва продлила COVID-удаленку, нижегородцам готовят дополнительные места в больницах Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские больницы готовят дополнительные места для COVID-инфицированных больных. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в сети Instagram.

Министр рассказал, что сейчас в области идет осенний подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. То же самое происходит и Москве, а Нижегородская область отстает от столицы на одну-две недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже на прошлой неделе рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями он также попросил с 28 сентября перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Вчера – 29 сентября, он выпустил указ продлить данные рекомендации до 28 октября.

Давид Мелик-Гусейнов говорит, что сейчас Нижегородская область "готовится к основному удару". При этом он цитирует слова врачей, которые обращают внимание на "общую расслабленность всего населения" и просят нижегородцев предпринимать профилактические меры.

"Да. Мы разворачиваем новые койки. Летом удалось вывести часть госпиталей из COVID. Но уже сейчас понятно, что надо возвращать их обратно", - считает министр.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 175 случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 168 новых случаев COVID-19. Сегодня в регионе коронавирус подтвержден у 32 399 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 3 558 (вчера - 3 536).