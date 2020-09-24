Замена аккумулятора iPhone X

iPhone X можно назвать телефоном легендой. Его знают все и многие до сих пор мечтают о нем, несмотря на то, что есть уже и другие, более навороченные модели. Эта модель запомнилась тем, что своего хозяина стала "узнавать в лицо".

Батарейка у этого гаджета рассчитана на 500 циклов полной зарядки. Но потом ее придется менять. На сервисном центре AppleLab замена аккумулятора iPhone X – минутное дело. Специалисты подкованы в любом вопросе и очень быстро справятся с любой поставленной задачей.

Постепенно аккумулятор любого смартфона приходит в негодность. И смартфон начинает быстро разряжаться. Если батарейка садиться в течение 7 часов, то не стоит ее постоянно заряжать и обратиться в сервисный центр "Apple Lab" для того, чтобы заменить батарейку. Все детали есть в наличии и клиенту не придется долго ждать, пока приедут комплектующие.

Оригинал или подделка: какую батарейку выбрать?

Очень часто клиенты ломают голову над тем, какую батарейку выбрать: оригинальную или подделку. Второй вариант стоит намного дешевле, но и работать он будет намного меньше.

Оригинальные батареи намного качественнее. Их выпускают на заводах, которые имеют все необходимые сертификаты.

Модель ничем не отличается от батарейки, которая до этого стояла на айфоне. Как и до замены индикатор будет отображать количество заряда в процентах.

Подделка может производиться в кустарных условиях. Отличаться будет не только название модели, но и показатели. Качество у подобного аккумулятора довольно низкое.

Специалисты советуют ставить на телефоны оригинальные батареи и не обращать внимание на подделки.

Как понять, что батарейка пришла в негодность?

У всех смартфонов батарейки приходят в негодность одинаково, и нет никакого отличительного признака, который заставит менять аккумулятор именно на айфоне.

Полимерные литий-ионные аккумуляторы менять нужно в следующих случаях:

Телефон отключается, когда батарейка разрядилась не полностью. Примерно на 30% смартфон самопроизвольно перестает работать; Совершенно не держит заряд. Даже если телефон находится в состоянии покоя, он садится; Начинает сильно греться, когда стоит на зарядке или во время использования; Вздутая батарейка; На экране начинают появляться мелкие и крупные черные пятна.

Бывают случаи, когда не нужно менять батарейку и достаточно сменить прошивку. А вот если батарейка вздулась, то мастер должен произвести своевременную замену, чтобы не произошло взрыва.

Не стоит заниматься заменой батарейки самостоятельно и доверить дело профессионалам.

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