Автокинотеатр откроется около стадиона "Нижний Новгород" 2 октября Культура и отдых

Автокинотеатр откроется около стадиона "Нижний Новгород" 2 октября 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. Он будет работать чуть больше двух недель, до 18 октября. Вместимость составляет 150 машин.

Среди запланированных к показу фильмов – киноленты разных жанров: от комедии до драмы. Так, зрителям покажут азиатский фильм "Магазинные воришки" и оскароносную остросоциальную картину "Зелёная книга".

Безопасный досуг организован администрацией города совместно с оператором мобильной связи.

Въезд бесплатный, на территории будет работать фудкорт, включая продажу попкорна.

Расписание:

С понедельника по четверг зрителей ждут по два сеанса в день - с 19:00 до 21:00 и с 22:00 до 00:00, а с пятницы по воскресенье три - с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00, а также с 23:00 до 1:00.

Информацию о сеансах и расписание можно посмотреть на сайте.