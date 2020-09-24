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Бизнес

"Более 50% компаний МСБ уже работают в "докарантинном" режиме", - опрос банка "Открытие"

30 сентября 2020 14:18  [66] Бизнес

Фото: С сайта depositphotos.com

Банк "Открытие" провел опрос среди малого и среднего бизнеса, чтобы узнать об основных стратегиях ведения малого бизнеса в период после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19 в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба банка, опрос показал, что для подавляющего большинства предпринимателей, в особенности для микробизнеса, карантин стал серьезным испытанием и оказал негативный эффект на финансовые показатели бизнеса.

Полностью разорились почти 8% компаний. Для обеспечения функционирования бизнеса компании, прежде всего, сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы. Треть компаний снизили сотрудникам зарплату. Около четверти участников опроса сократили штат. При этом 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат.

Еще 29% участников опроса отметили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина. При этом 44% прогнозируют, что на восстановление бизнеса им потребуется не менее года. 7% опрошенных полностью закрыли бизнес. На текущий момент более 50% компаний уже работают в "докарантинном" режиме, треть – из него не выходили.

Около 40% участников опроса отметили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления карантинных мер. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса, отсутствие клиентской базы.

Мерами господдержки во время карантина воспользовались только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). Только 24% опрошенных брали кредиты.

Новую волну пандемии ожидают почти 2/3 предпринимателей, участвующих в опросе. Причем 52% считают, что это произойдет в течение ближайших трех месяцев.

Почти 61% опрошенных заявляют, что их компании готовы к введению повторных карантинных мер. При этом накопления на случай второй волны карантина имеют 40% компаний. Почти треть предпринимателей считают, что их уже компании не смогут пережить вторую волну пандемии.

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.

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