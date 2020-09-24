Нижегородец получил 10 лет колонии за жестокое убийство жены в день развода Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижегородец получил 10 с половиной лет колонии за убийство жены в день развода. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Следствием и судом установлено, что в сентябре – октябре 2018 года подсудимый разместил в сети Интернет на всеобщее обозрение личную переписку своей супруги (они уже не жили вместе длительное время) с другим мужчиной. Также он распространил ложные сведения среди близких и друзей супруги о том, что якобы она страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.

Также, в октябре 2018 года подсудимый, спилив петли с входной двери квартиры, расположенной в доме по ул. Героев Космоса в Сормовском районе, незаконно проник в квартиру, где проживала его супруга. Мужчина повредил имущество жены.

Кроме того, 7 февраля 2019 в квартире дома по ул. Федосеенко Сормовского района в ходе ссоры между бывшими супругами подсудимый задушил бывшую жену. Потом он поместил тело 38-летний женщины в деревянный ящик и вынес ящик в подъезд.

Примечательно, что именно 7 февраля 2019 года состоялся их бракоразводный процесс. В тот роковой день женщина зашла в квартиру бывшего супруга только для того, чтобы решить бытовые вопросы.

В отношении 38-летнего мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).



Приговором суда он проведет в колонии строгого режима 10,5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

О подробностях зловещего преступления мужчина рассказывал ранее.