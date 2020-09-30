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Общество

Председатель ТСЖ Дзержинска обязана оплатить долги товарищества за тепловую энергию

30 сентября 2020 16:12  [85] Общество

Арбитражный суд Нижегородской области обязал бывшего председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Галкина-8" (Дзержинск) в порядке субсидиарной ответственности оплатить поставщику услуги долги товарищества за потребленную тепловую энергию в размере свыше 1,2 млн рублей. Судебное решение было вынесено после рассмотрения заявления Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс", сообщили в пресс-службе компании.

Материалами дела подтверждено, что руководитель ТСЖ "Галкина-8" не осуществляла должным образом контроль финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, а собранные с жителей денежные средства за отопление использовались по иному назначению.
Теперь она должна сама оплатить задолженность за тепловую энергию в размере 1,2 млн рублей, управляемого ею ТСЖ в период с 2012 по 2018 гг.

В настоящее время ТСЖ "Галкина-8" не осуществляет деятельность.

Это уже не первый судебный акт в пользу ПАО "Т Плюс" о привлечении к ответственности недобросовестных руководителей ТСЖ и УК Дзержинска и Кстово. В соответствии с ранее вынесенными решениями суда бывшие руководители ТСЖ "Чапаев" (Дзержинск) и ООО "УК "Эко-Дом" (Кстово) также обязаны погасить долги организаций за тепловую энергию из своих личных средств.

"Наша компания совместно с поставщиком услуги намерена продолжить работу с должниками за отопление и горячую воду путем привлечения к субсидиарной ответственности лиц, влияющих на деятельность УК и ТСЖ. Законодательство позволяет восстановить справедливость и защитить интересы граждан и ресурсоснабжающей организации", - подчеркнула руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

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