Обсуждение нацпроектов в формате пленарной дискуссии состоялось в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Серия региональных роадшоу "Национальные проекты как драйверы научно-технологического прорыва" состоялось в заключительный день конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2020", которая прошла в Нижнем Новгороде.

Началась серия роадшоу "Национальные проекты как драйверы научно-технологического прорыва". Организатором этого ряда дискуссий выступила Госкорпорация Ростех. Ключевым стал вопрос кооперации бизнеса и государства, интеграции корпораций в нацпроекты, заимствование международного опыта и его применение в российских бизнес-условиях.

Стратегическая сессия началась с пленарной дискуссии "Национальные проекты как драйверы научно-технологического прорыва", модератором которой выступила заместитель директора по особым поручениям и руководитель направления по реализации национальных проектов в Госкорпорации Ростех Елена Рахимова. В ходе дискуссии руководители ведущих технологических компаний и представители власти обсудили сотрудничество в решении региональных вопросов и статус реализации национальных проектов. Так, например, Ростех и Нижегородская область ведут совместные работы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления региона. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион уже участвует в реализации всех 13 национальных проектов.

"В этом году на нацпроекты мы направляем очень крупную сумму – 33 млрд рублей, 23 млрд рублей из них – это федеральные средства. Среди важных задач, которые стоят перед нами, я бы отметил цифровизацию здравоохранения. Основная цель – объединить информационные системы всех лечебных учреждений. В электронном виде будет вся история болезни, что даст врачам возможность больше времени уделять самому пациенту, а не оформлению необходимых бумаг", — рассказал Егор Поляков.

Сессия стала площадкой для обсуждения барьеров, стоящих перед организациями при взаимодействии с субъектами РФ в рамках реализации нацпроектов.

"Российские организации, обеспечивающие разработку и выпуск российского высокотехнологичного оборудования, испытывают ценовое давление со стороны поставщиков иностранного оборудования. Также мы часто сталкиваемся с "заточкой" технического задания под конкретного зарубежного вендора. Повысить долю российского оборудования можно через введение обязательного авансирования в объеме не менее 30-50%, увеличение ценовой преференции российским поставщикам в размере 50% при участии в аукционах, установление для заказчиков квот по обязательной закупке российского оборудования", - отметил индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Спикерами сессии выступили заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко, индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко, глава Швейцарского центра содействия бизнесу в России Лоренц Видмер и управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Verticacoaching и профессор Бизнес-Школы Лозанны Гай Нгао.

В рамках панельной дискуссии "Возможности для российских промышленных компаний в устойчивом бизнесе на примере регионального и федерального уровня" состоялось несколько презентаций от международных экспертов. В частности, Гай Нгайо рассказал об основных качествах, которые должен иметь лидер XXI века, а сооснователь и инвестор проекта "Go Beyond Investing AG" Андре Делафонтейн раскрыл тему конкурентного преимущества.



Тему формирования высокоэффективного кадрового состава продолжила управляющий партнер швейцарской консалтинговой компании APiC Partners in Change Анна Сагалова. В своем выступлении она подчеркнула роль команды как основного агента изменений и ключевого звена для обеспечения эффективности, инновационности и устойчивого развития компании.

О подготовке кадров как ключевом ресурсе успешной конверсии в рамках нацпроектов рассказала директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова. В своем выступлении она осветила актуальную для многих компаний проблему недостатка на предприятиях ОПК специалистов, способных работать в условиях рынка, тендерных сроков, нацпроектов. Возможным решением в этой ситуации является обучение наиболее гибких и способных к адаптации специалистов с жесткой привязкой к критериям и результатам обучения. Такая практика уже реализуется в Корпорации Ростех, как в рамках взаимодействия с опорными вузами, так и на базе Корпоративной сетевой академии Ростех при проведении акселерационных программ.

Инвестиционный эксперт Юлия Неровня представила доклад о шагах, предпринимаемых Ростехом в реализации национальных проектов. В настоящий момент национальные проекты в корпорации разделены на три основные направления: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Отдельные проекты могут быть реализованы только с получением господдержки как в рамках прямого финансирования госпроекта, так и за счет других мер поддержки. Примером такого проекта может быть реализация строительства теплотрассы от модернизированной в рамках КПМИ ТЭЦ, где окупаемость стала возможна только при условии частичной компенсации затрат на строительство.

Также в сессии выступил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. В своей презентации он сопоставил бизнес-кейсы регионального и федерального уровня и обозначил возможности для российских промышленных компаний.