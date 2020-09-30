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Политика

Проект "Память Героев" стартовал в Нижегородской области

30 сентября 2020 16:24  [65] Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Партпроект "Память Героев" стартовал в Нижегородской области 30 сентября 2020 года. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия". Первой стала нижегородская школа №60.

Представители регионального отделения партии передали в школу портреты Героев России, которые жили и работали в Нижегородской области.

Как рассказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, это первая школа, в которой открыта экспозиция, посвященная героям, получившим высшую награду страны.

"Наш проект посвящен сохранению памяти о Героях России - наших земляках и тех, чья жизнь была связана с нижегородским краем. Основная идея проекта "Память Героев" заключается в том, чтобы ребята гордились и знали историю своей Родины, своих героев, которые трудом, самоотверженными подвигами, а некоторые и ценой своей жизни, защищали свою страну, любили и берегли ее. Чем больше имен героев мы будем помнить, тем богаче наше историческое наследие, крепче связь поколений, патриотический дух, тем сильнее страна", - отметила Татьяна Скоробогатова.

Также для 7-го класса был проведен патриотический урок, на котором ученикам рассказали о звании Герой России, кому и за что оно присуждается. В рамках проекта первый урок памяти был посвящен Героям России – участникам Великой Отечественной войны – штурману бомбардировщика Владимиру Балашову и танкисту Александру Фадину.

"Жизнь и подвиги героев имеют огромное значение для воспитания молодежи в любви к родной земле и уважительном отношении к труду и героизму своих соотечественников. Когда для урока мы оформили стенды с портретами героев, ребята с большим интересом стали их рассматривать, читать истории об их подвигах. Это очень хороший наглядный материал для изучения истории и страны, и своей малой родины на примере судеб наших земляков. Мы проведем уроки памяти во всех классах, сделаем презентации, разместим информацию на нашем школьном сайте", - рассказала учитель русского языка и литературы школы №60 Нижнего Новгорода Наталья Рогожкина.

Портреты с описанием подвигов Героев Российской Федерации будут переданы во все средние учебные заведения Нижегородской области - всего 1 000 комплектов. В рамках проекта во всех школах будут проводиться уроки мужества, классные часы, посвященные нижегородским героям.

Также региональное отделение партии запустит проект и в своих аккаунтах в социальных сетях, где будет представлена информация о каждом герое.

Проект реализуется в рамках федерального партийного проекта "Историческая память".

СПРАВКА:

Герой Российской Федерации - высшая награда страны. Звание присваивается Президентом России за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Звание было учреждено 20 марта 1992 года. Знак отличия - медаль "Золотая звезда". Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом единожды.

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