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Культура и отдых

Аллею из кизильника высадили по ул.Терешковой в Дзержинске

30 сентября 2020 16:36  [59] Культура и отдых

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Аллею из кизильника высадили по ул.Терешковой, во дворе дома №56а, в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 30 сентября 2020 года. Благоустройство проходило по программе "Формирование комфортной городской среды".

Для озеленения округа №14 депутат Виктор Романов приобрел 100 саженцев кустарника, 80 из них высадили жители дома, сформировав аллею вдоль пешеходной дорожки, которая пересекает обширную дворовую территорию.

В посадке кустарника депутату и жителям помогли воспитанники и педагоги "Эколого-биологического центра", а также волонтеры "Ресурсного центра по развитию добровольчества города Дзержинска". Активным помощником в благоустройстве двора стал один из жителей - Сергей Александрович Шаров, который в дальнейшем планирует ухаживать за растениями.

"Этот двор благоустраивался по программе "Формирование комфортной городской среды". В том числе была обустроена пешеходная дорожка к дому через дворовую территорию. Договорились с жителями вдоль нее посадить зеленые насаждения. Однако год назад осенью не повезло с погодой, а этой весной осуществить задуманное помешали ограничения, связанные с пандемией. Сегодня планы воплотились в жизнь", - рассказал депутат Виктор Романов.

Депутат добавил, что кизильник был выбран как неприхотливое и очень декоративное растение. Также жители округа договорились высадить кизильник еще около дома №44 по улице Терешковой, чтобы оградить зеленые зоны от заезда автомобилей.

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