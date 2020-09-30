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Культура и отдых

Центральный парк благоустроили в Тонкинском районе

30 сентября 2020 16:50  [47] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Центральный парк благоустроили в Тонкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы проводились по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"В этом году в регионе в рамках нацпроекта будет благоустроено 129 общественных пространств. Вовлечение жителей и их преображение является одним из ключевых условий. Только используя такой подход, мы сможем получить более качественный результат в развитии городской среды. В следующем году в планах районной администрации продолжить преображение парка. И к работе также будут привлечены жители, их мнение и пожелания обязательно учтем при проведении благоустройства", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в парке были выложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, заасфальтирована площадка для проведения массовых мероприятий, смонтированы светильники, установлены лавочки, урны и пешеходный мостик. Также на территории общественного пространства были высажены туи.

Средства на преображение парка в размере 3,1 млн рублей были направлены из федерального, областного и местного бюджетов.

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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