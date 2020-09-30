Геномодифицированный рапс выращивали в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта агроинвестор.ру

Геномодифицированный рапс выращивали в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Проверка ООО "КиПиАй Агро Сеченово" показала, что компания использовала для посева на территории Сеченовского района семяна ГМО рапса.

Документов, подтверждающих соответствие семян показателям качества, компания предоставить не смогла. Результаты исследований данного рапса в нескольких лабораториях подтвердили наличие в нем гена cp4 ESPS.

Это является нарушением закона "О семеноводстве". Управление Россельхознадзора составило протоколы в отношении компании и выдало предписание об устранении нарушений в срок до 24 октября 2020 года.

В настоящее время "КиПиАй Агро Сеченово" обжалует предписание в арбитражном суде.