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Культура и отдых

Сообщество "800 добрых дел" проведет Beauty Ball 31 октября

30 сентября 2020 17:02  [25] Культура и отдых

Сообщество "800 добрых дел" пройдет благотворительный турнир по Beauty Ball 31 октября 2020 года в спортивном центре "Теннис Парк" (пр.Гагарина,33). Об этом сообщили организаторы.

24 жительницы Нижнего Новгорода сыграют в футбол. Цель мероприятия - сбор средств для фондов-партнеров программы "800 добрых дел".

Первая тренировка жеребьевка участниц состоятся 1 октября. В будущем тренировки будут проходить два раза в неделю.

Билеты на турнир можно купить у благотворительных фондов-партнеров программы "800 добрых дел". Старт продажи билетов 5 октября.

Фонды-партнеры программы "800 добрых дел":

1. Благотворительный фонд "Доброе дело"
2. НРОО "Территория добра"
3. Благотворительный фонд "Время РАСсвета"
4. Благотворительный фонд "Нижегородский"
5. Фонд "НОНЦ"
6. Благотворительный фонд "Жизнь без границ"
7. Благотворительный фонд "Дети без мам"
8. Нижегородский региональный благотворительный фонд "Земля нижегородская"
9. Волонтерское движение "Милосердие"

Соорганизаторами и ведущими праздника выступят Татьяна Печерская и Антон Киселев. Партнеры мероприятия – фитнес-клуб World Class Пушкинский и медицинская компания "Инвитро".

Напомним, первый турнир по Beauty Ball прошел три года назад в марте 2017 года и стал одним из главных спортивно-развлекательных событий города. В игре приняли участие четыре команды девушек Нижнего Новгорода – красивых, умных и успешных нижегородок. Главная цель матча была помочь детям с онкозаболеваниями. Все деньги от продажи билетов были перечислены в фонд "НОНЦ" на лечение детей.

Контакты организаторов: АНО "Центр 800" - Нуне Тарпошян (+7930-717-77-99).

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