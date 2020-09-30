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Бизнес

Нижегородские компании хотят сотрудничать с Южной Осетией

30 сентября 2020 17:17  [68] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписали Дорожную карту по реализации Соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионом и Республикой. Дорожная карта предусматривает организацию совместной работы в таких сферах, как торговля, промышленность и предпринимательство, наука и образование, культура и туризм, спорт, здравоохранение, экология и природные ресурсы.

Профильные ведомства Нижегородской области и Южной Осетии намерены осуществлять регулярный обмен информацией, материалами и лучшими практиками в этих областях, содействовать организации совместных международных мероприятий, а также налаживанию прямых контактов между предприятиями и организациями региона и страны.

На сегодняшний день порядка 20 компаний Нижегородской области готовы к сотрудничеству с Южной Осетией.

По итогам первого полугодия 2020 года товарооборот области с Южной Осетией увеличился почти в 7 раз. За 6 месяцев текущего года объем поставок региона в Республику составил более $1,2 млн долларов.

В рамках реализации мероприятий Дорожной карты планируется организация взаимных визитов делегаций Нижегородской области и Республики Южная Осетия, в том числе на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

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