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Бизнес

Нижегородская область перевыполнила план по нацпроекту "Повышение производительности труда"

30 сентября 2020 18:14  [38] Бизнес

Нижегородская область перевыполнила план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости населения". Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сейчас участниками нацпроекта являются 121 нижегородское предприятие, тогда как на 2020 год план составлял 78 участников. Ожидается, что к концу года к проекту присоединится еще несколько компаний.

Со стороны правительства региона участникам проекта предоставляются субсидии на переобучение сотрудников и финансовая поддержка на приобретение оборудования до 5 млн рублей. Кроме того, бесплатно проводятся различные обучающие мероприятия.

Напомним, нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден указом президента РФ Владимира Путина и призван обеспечить ежегодный темп роста производительности труда не ниже 5% в год к 2024 году.

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