Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку для инвестпроектов на 11 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 30 сентября одобрил 21 заявку на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов, общая сумма которых составляет 11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Одну из заявок подало ООО "НПО "СКИД", которое планирует инвестировать 480 млн рублей в строительство электротехнического завода на Бору. Компания получила участок площадью 40 тысяч кв метров.

Компании "ПРО-БЕРЕГ" одобрили участок на 77,8 тысяч кв метров в Городецком районе. Там инвестор за пять лет построит базу отдыха, вложив 100 млн рублей.