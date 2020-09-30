"Сегодня вы сохраняете для новых поколений духовные ценности и моральные принципы", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с международным Днем пожилых людей.

"В этот день мы поздравляем наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Очень здорово, когда разные поколения находят общие темы для взаимодействия, старшие могут поделить своим опытом и дать совет. Иногда кажется, что мир очень сильно изменился, но базовые принципы остались прежними. Как и десятилетия назад важнее всего искренние человеческие отношения. Пусть близкие всегда будут рядом с вами и нуждаются в вашей поддержке", - говорится в поздравлении.

"В этот праздник мы благодарим вас за ваш труд на благо страны и региона. Именно вам мы обязаны промышленной мощью Нижегородской области. В этом году Указом Президента России Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести". Это свидетельство огромного вклада поколений горьковчан-нижегородцев в историю страны", - сказал Глеб Никитин.



"Сегодня вы сохраняете для новых поколений нравственные, духовные ценности и моральные принципы. В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, активного долголетия и юношеского задора, любви и уважения близких!" - подытожил он.