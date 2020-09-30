Подросток пострадал в двойном ДТП в Арзамасе

16-летний подросток-велосипедист пострадал в двойном ДТП в Арзамасе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
Накануне вечером, 30 сентября, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил велосипедиста, пересекающего проезжую часть. После чего велосипед столкнулся с BMW.
Учащийся первого курса техникума был госпитализирован. Диагноз: ушиб колена.
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