Подросток пострадал в двойном ДТП в Арзамасе Происшествия

16-летний подросток-велосипедист пострадал в двойном ДТП в Арзамасе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Накануне вечером, 30 сентября, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил велосипедиста, пересекающего проезжую часть. После чего велосипед столкнулся с BMW.

Учащийся первого курса техникума был госпитализирован. Диагноз: ушиб колена.