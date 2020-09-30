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Происшествия

Подросток пострадал в двойном ДТП в Арзамасе

01 октября 2020 09:38  [42] Происшествия

16-летний подросток-велосипедист пострадал в двойном ДТП в Арзамасе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Накануне вечером, 30 сентября, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил велосипедиста, пересекающего проезжую часть. После чего велосипед столкнулся с BMW.

Учащийся первого курса техникума был госпитализирован. Диагноз: ушиб колена.

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