Сормовская ТЭЦ подает в тепловую сеть качественную горячую воду, - "Т Плюс" Общество

Сормовская ТЭЦ подает на подпитку тепловой сети качественную горячую питьевую воду и не является источником появления в ней примесей ржавчины. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала "Т Плюс".

Качество горячей воды, приготовляемой на станции, постоянно контролируется лабораторией ТЭЦ и полностью соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", в том числе по содержанию железа общего.

Появляющаяся в начале отопительного сезона информация о том, что примеси ржавчины в горячей воде, поступающей потребителям по открытой схеме горячего водоснабжения, попадают в нее с Сормовской ТЭЦ, не соответствует действительности, пояснили в компании.