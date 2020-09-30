Второй этап фестиваля INTERVALS стартует в Нижнем Новгороде 1 октября Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Второй этап международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS TEASER стартует в Нижнем Новгороде сегодня, 1 октября, и продлится до 4 октября.

Время работы с 12:00 до 22:00 в первом павильоне Нижегородской ярмарки.

Начнется показ с инсталляции медиахудожника Cao Yuxi (Као Юкси).

Кроме того, в рамках образовательной программы фестиваля 3 октября в 14:00 состоится лекция в формате live-трансляции "Как зарождается свет: как устроена работа над медиапроектами в небольших студиях", которую прочтет сооснователь студии True Light Crew и автор канала vjschool.ru Олег Тысячный. Регистрация на лекцию открылась 28 сентября: https://intervals.timepad.ru/ event/1442763/.

Напомним, фестиваль INTERVALS TEASER вошел в событийную программу 800-летия Нижнего Новгорода. Он открылся уличной инсталляцией на фасаде гостиницы "Октябрьская". С 24 по 27 сентября свои работы представили медиахудожники Laszlo Zsolt Bordos, (Венгрия, Будапешт), Katerina Pits (VJkET) (Россия/Украина) и KEDR (Россия, Москва). В течение первой недели событие посетило более 10 тыс. человек.

Также в рамках фестиваля в этом году разработана параллельная программа, которая включает три локации:

- с 23 по 27 сентября в DKRT была представлена кинетическая световая инсталляция, приуроченная к 75-летию атомной промышленности;

- с 24 сентября по 11 октября (каждую неделю в течение фестиваля с четверга по воскресенье) на Набережной Федоровского можно увидеть два объекта от студии dreamlaser: световую арку и инсталляцию, спроецированную на полотно под мостом над Почтовым съездом (просмотр со стороны ул. Рождественской);

- с 25 сентября по 14 октября в пространстве ЦЕХ в Нижполиграфе идет показ лазерной инсталляции a.r.r.c. от студии dreamlaser с музыкальным оформлением от Anny Ly. Для посещения требуется бесплатная регистрация: https://tsekh-event.timepad. ru/event/1440944/.

Третий этап фестиваля пройдет 8-11 октября: на фасаде Ромодановского вокзала (Казанская площадь, 1) покажут инсталляцию Ивана Горохова (MESHSPLASH) (Россия, Воронеж) и Сергея Лободина (CYBER TIGER) (Россия, Москва).

Добавим, количество людей на закрытых площадках ограничено, а присутствие возможно исключительно в маске.

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СПРАВКА:

Cao Yuxi – молодой медиаудожник китайского происхождения, базирующийся в Нью-Йорке. В аудиовизуальной серии Dimensional Sampling он исследует QR-коды, а в студийном проекте Shan-Shui Paintings by AI с помощью технологий новых медиа переосмысляет традиционное искусство родного Китая.