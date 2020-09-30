"Цель профобразования - подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с юбилеем создания системы профессионально-технического образования.



"Уважаемые сотрудники и ветераны системы профессионально-технического образования! От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем создания отрасли!" - говорится в поздравлении.



"Система профессионального образования прошла долгий путь. За эти годы в школах ФЗО, ремесленных училищах, профессионально-технических училищах, колледжах и техникумах получили путёвку в трудовую жизнь миллионы граждан нашей страны. С профессиональным образованием связано несколько поколений, каждое из которых внесло свой весомый вклад в успехи и достижения экономики России", - говорит Глеб Никитин.



"Как 80 лет назад, так и сегодня основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики. В настоящее время в Нижегородской области действует 75 колледжей и техникумов, которые представляют собой современный тип многоуровневого, полифукционального, многопрофильного учебного заведения. Выпускники таких учебных заведений востребованы на рынке труда и готовы к непрерывному профессиональному развитию. Они работают в самых разных отраслях и везде добиваются успеха", - рассказал губернатор.

"Мне хочется поблагодарить всех работников сферы и ветеранов за труд на благо страны и региона! Пусть удастся реализовать все намеченные планы!" - подытожил Глеб Никитин.