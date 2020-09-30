Последние новости рубрики Общество
02 октября 2020 09:49  [59] "Модельные библиотеки, открытые в рамках нацпроекта "Культура", пользуются большой популярностью", - Глеб Никитин
02 октября 2020 09:33  [91] Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ
02 октября 2020 09:02  [74] "ЭнергосбыТ Плюс" направил жителям Дзержинска и Кстова 10 тысяч уведомлений о долгах
02 октября 2020 09:00  [89] "Цель профобразования - подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - Глеб Никитин
01 октября 2020 19:46  [1894] Нижний сегодня: главные события дня
01 октября 2020 19:28  [255] Нижегородские предприятия увеличили выпуск медицинских изделий на 37%
01 октября 2020 18:47  [351] Нижегородские власти намерены вместе с дольщиками контролировать строительство ЖК "Новинки Smart City"
01 октября 2020 18:17  [323] Нижегородец нашел ружье и сдал его в полицию за вознаграждение
01 октября 2020 17:48  [245] Более тысячи мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках Декады пожилых людей
01 октября 2020 17:38  [484] Реставрация ограды началась в нижегородском парке "Швейцария"
Общество

"Цель профобразования - подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики", - Глеб Никитин

02 октября 2020 09:00  [89] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с юбилеем создания системы профессионально-технического образования.

"Уважаемые сотрудники и ветераны системы профессионально-технического образования! От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем создания отрасли!" - говорится в поздравлении.

"Система профессионального образования прошла долгий путь. За эти годы в школах ФЗО, ремесленных училищах, профессионально-технических училищах, колледжах и техникумах получили путёвку в трудовую жизнь миллионы граждан нашей страны. С профессиональным образованием связано несколько поколений, каждое из которых внесло свой весомый вклад в успехи и достижения экономики России", - говорит Глеб Никитин.

"Как 80 лет назад, так и сегодня основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики. В настоящее время в Нижегородской области действует 75 колледжей и техникумов, которые представляют собой современный тип многоуровневого, полифукционального, многопрофильного учебного заведения. Выпускники таких учебных заведений востребованы на рынке труда и готовы к непрерывному профессиональному развитию. Они работают в самых разных отраслях и везде добиваются успеха", - рассказал губернатор.

"Мне хочется поблагодарить всех работников сферы и ветеранов за труд на благо страны и региона! Пусть удастся реализовать все намеченные планы!" - подытожил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph