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Общество

Водоканал Шахуньи оштрафован за слив отходов в лес

01 октября 2020 11:56  [73] Общество

МУП "Водоканал" Шахуньи оштрафован за слив отходов в лес. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 октября 2020 года.

Ранее Шахунские городские прокуроры проверили соблюдение МУП "Водоканал" законодательства.

Совместно со специалистом территориального отдела Роспотребнадзора установлено, что слив жидких бытовых отходов осуществлялся на земли лесного фонда, загрязнена территория площадью около 200 м², что недопустимо.

Прокурором в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. В результате, МП было оштрафовано, размер штрафа не уточняется.

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