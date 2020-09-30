Девелоперы покидают Нижний Новгород из-за проблем с ОКН Общество

Из-за активной деятельности градозащитников может пострадать архитектурный облик Нижнего Новгорода, который уже покидают девелоперы.

Издание Newsnn.ru сообщает, что, по мнению экспертов, действия активистов отпугивают инвесторов, в результате чего центр города заполняется руинами. Отмечается, что за последние несколько лет в Нижнем Новгороде остановили многие проекты развития застроенных территорий. За этим последовали многочисленные суды и споры с активистами, которые навязывают свое мнение девелоперам и представителям власти.

Секретарь общественного совета при управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН) Кирилл Кудряшов подчеркнул, что есть множество критериев оценки здания, которые являются неоднозначными.

Он считает, что можно подвести под статус особо охраняемого объекта культурного наследия любой дом старше сорока лет - найти архивные материалы, информацию об известных личностях, которые в нем проживали. Самое интересное, что принимать решение будет специалист, у которого тоже нет четких инструкций. То есть можно написать два одинаковых заключения, сделать к ним противоположные выводы, и оба заключения будут приняты во внимание.

Именно это случилось с домами на ул. Новой, которые непригодны для проживания. Компания “Фрегат” собиралась построить на их месте новое административно-гостиничное здание и вложила в проект порядка сорока миллионов. Девелопер получил одобрение Архитектурного совета и Общественного совета при УГО ОКН, однако в ситуацию вмешались градозащитники. Они заявили, что аварийные дома входят в перечень ОКН и их нельзя сносить. Управлению охраны ОКН пришлось рассматривать сразу два отчёта с противоположными заключениями. Характерно, что в экспертизе от градозащитников ведомство не обнаружило обоснований для присвоения домам статуса историко-культурных памятников регионального значения.

По мнению экспертов, сохраненные правозащитниками дома практически со стопроцентной вероятностью превратятся в руины, поскольку в бюджете не заложены средства на их восстановление.

Генеральный директор ООО СЗ "МежСтройКомплекс" Игорь Крупин подчеркнул, что в России нет четких критериев, по которым одни здания могут становиться объектами культурного наследия, а другие нет. По его словам, нередки случаи, когда особый статус получают аварийные дома, рядом с которыми есть аналогичные здания, подлежащие расселению. Но особый статус одного дома убивает экономику проектов и дальнейшее развитие территорий.

Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий отметил, что Нижний Новгород нуждается в соблюдении последовательности действий властями. Необходимо, чтобы местное правительство поддерживало инвесторов, иначе Нижний Новгород рискует завоевать репутацию города, где с девелоперами не считаются.

Сейчас ситуация больше напоминает басню Крылова: участники противоборствующих сторон тянут в разные стороны и отказываются слушать оппонентов.