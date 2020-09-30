Не возобновившие работу предприниматели продолжат получать COVID-субсидии Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продлил срок действия региональных льгот и субсидий, введенных весной этого года в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение касается льготного проезда для тех, кто участвует в борьбе с пандемией, и субсидий предпринимателям.

"В самый сложный период решение о введении льготного проезда позволило поддержать как медиков и волонтеров, так и автотранспортные предприятия, которые столкнулись с серьезнейшим снижением пассажиропотока. Сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка снова начинает ухудшаться, и я принял решение продлить данную меру поддержки до конца октября. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородская область одной из первых в стране ввела прямые меры поддержки бизнеса в сложившейся ситуации. Основными получателями у нас стали салоны красоты и сфера общепита. Они уже работают, но некоторым организациям по-прежнему приходится ждать третьего этапа снятия ограничений. Самая сложная ситуация у развлекательных центров. Считаю неправильным лишать их сейчас данного вида помощи. Принято решение продлить выплату субсидий", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что льготные проездные получили медики, волонтеры, санитарные врачи, сотрудники правоохранительных органов. Соответствующее постановление Глеб Никитин подписал 30 марта 2020 года.

Бизнесу из областного бюджета предоставлялась финансовая помощь для оплаты труда работников и для оплаты коммунальных услуг. Предприниматели могли получить деньги с 28 марта по 30 сентября.