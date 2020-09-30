Около тысячи литров топлива похищено с нескольких судов на Волге в Кстовском районе

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Около тысячи литров топлива похищено из цистерн нескольких судов на Волге в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО 1 октября 2020 года.
Спецоперация была снята с воздуха на видео с помощью беспилотного аппарата.
Злоумышленники, находясь на реке Волга в районе села Великий Враг Кстовского района, перекачали горючее из топливных цистерн нескольких судов в заранее приготовленные емкости и попытались вывезти его для дальнейшей реализации. Всего они слили около одной тысячи литров топлива.
Установлено, что работник транспортной организации ранее совершил аналогичное хищение вверенного ему топлива и успел его продать.
Ущерб, причиненный собственнику, составил около 70 тысяч рублей.
Были задержаны 43-летний работник транспортной организации, подозреваемый в присвоении дизельного топлива. Вместе с ним был задержан и 59-летний скупщик горючего.
Следственным отделом Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте в отношении одного из обвиняемых направлено в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение"), а в отношении второго фигуранта – скупщика горючего – возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет и до 5 лет соответственно.
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