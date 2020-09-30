Около тысячи литров топлива похищено с нескольких судов на Волге в Кстовском районе Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Около тысячи литров топлива похищено из цистерн нескольких судов на Волге в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО 1 октября 2020 года.

Спецоперация была снята с воздуха на видео с помощью беспилотного аппарата.

Злоумышленники, находясь на реке Волга в районе села Великий Враг Кстовского района, перекачали горючее из топливных цистерн нескольких судов в заранее приготовленные емкости и попытались вывезти его для дальнейшей реализации. Всего они слили около одной тысячи литров топлива.

Установлено, что работник транспортной организации ранее совершил аналогичное хищение вверенного ему топлива и успел его продать.

Ущерб, причиненный собственнику, составил около 70 тысяч рублей.

Были задержаны 43-летний работник транспортной организации, подозреваемый в присвоении дизельного топлива. Вместе с ним был задержан и 59-летний скупщик горючего.

Следственным отделом Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте в отношении одного из обвиняемых направлено в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение"), а в отношении второго фигуранта – скупщика горючего – возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет и до 5 лет соответственно.