Налоговый вычет простыми словами

Налоговый вычет – это вид госпомощи, который предоставляется при соблюдении определенных условий. Порядок получения установлен в НК РФ. Под налоговым вычетом нередко предполагается сумма компенсации собственных расходов в размере 13%. Поскольку каждый гражданин старается максимально сэкономить на затратах, вопрос какие налоговые вычеты можно получить от государства остается актуальным.

Виды налоговых вычетов

Каждый вид закреплен на законодательном уровне и имеет свои специфические особенности.

Имущественный налоговый вычет

Возврат НДФЛ предусмотрен за определенные операции, осуществляется с недвижимостью. Как правило речь идет о крупных суммах, поэтому оформление происходит через личное посещение налоговой инспекции. Претендовать на получение выплаты в 13% можно в следующих ситуациях:

продажа собственности;

приобретение собственности (квартиры, комнаты, дачи или участка);

проценты, начисленные по ипотечному кредитованию или рефинансированию.

Стандартный налоговый вычет

Самым распространенным считается вычет подоходного налога из заработной платы. Принцип заключается в освобождении от налогов определенной суммы. Оформить выплату можно у работодателя, либо составить заявление через налоговую службу. Порядок регулируется и закреплен в НК РФ ст. 218.

Вычеты по налогу на доходы физических лиц:

ежемесячно в размере 3 тысячи рублей;

ежемесячно в размере 500 рублей;

на ребенка до совершеннолетия (18 лет).

Что касается последнего пункта, то двойной размер положен для родителей-одиночек.

Социальный налоговый вычет

На социальные выплаты данной категории предусмотрен лимит в 120 тысяч рублей. Сумма в пределах установленного лимита не будет облагаться налогом.

За что можно получить налоговый вычет:

оказание платных медицинских услуг;

получение платного образования;

для финансирования будущей пенсии.

Для оформления не обязательно требуется заключать договор на финансирование собственной пенсии. Законодательством разрешено оформление в пользу супругов или детей, родственников с инвалидностью.

Инвестиционный налоговый вычет

Оформление налога происходит в следующих ситуациях:

Вычет на продажу ценных бумаг, которые были оформлены в собственности от трех лет и больше. Вычет со средств, которые были внесены в реестр ИИС на протяжении 3-х лет. Доход, получаемый со сделок с ценными бумагами.

Последний вид взаимосвязан с заработной платой и может быть использован не только физическими лицами, но и ИП.

Профессиональный налоговый вычет

Речь идет о налоге, который начисляется нисколько на заработную плату, а на прибыль ИП. Предоставление налогового вычета по нескольким видам доходов:

Доходы ИП, которые находятся в ОСНО. Доходы специалистов, которые занимаются частной профессиональной практикой (адвокаты, нотариусы). Вознаграждения, положенные за работу в сфере науки, искусства и литературы.

Вычет может быть рассчитан на всю сумму прибыли при наличии квитанций и других документов.

В каких случаях возможно получить налоговый вычет

Получить налоговый вычет можно в следующих ситуациях:

Если было приобретено жилье в собственность (за личные деньги или в ипотечный кредит). При оплате образования. Получении платных медицинских услуг. Пожертвовании денежных средств.

Для расчета размера налогового вычета рекомендуется использовать онлайн калькулятор (тут), что позволяет сэкономить время и избежать ошибок.

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