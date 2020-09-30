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Налоговый вычет простыми словами

01 октября 2020 13:20  [59]

Налоговый вычет – это вид госпомощи, который предоставляется при соблюдении определенных условий. Порядок получения установлен в НК РФ. Под налоговым вычетом нередко предполагается сумма компенсации собственных расходов в размере 13%. Поскольку каждый гражданин старается максимально сэкономить на затратах, вопрос какие налоговые вычеты можно получить от государства остается актуальным.

налоговый вычет

Виды налоговых вычетов

Каждый вид закреплен на законодательном уровне и имеет свои специфические особенности.

Имущественный налоговый вычет

Возврат НДФЛ предусмотрен за определенные операции, осуществляется с недвижимостью. Как правило речь идет о крупных суммах, поэтому оформление происходит через личное посещение налоговой инспекции. Претендовать на получение выплаты в 13% можно в следующих ситуациях:

  • продажа собственности;
  • приобретение собственности (квартиры, комнаты, дачи или участка);
  • проценты, начисленные по ипотечному кредитованию или рефинансированию.

Стандартный налоговый вычет

Самым распространенным считается вычет подоходного налога из заработной платы. Принцип заключается в освобождении от налогов определенной суммы. Оформить выплату можно у работодателя, либо составить заявление через налоговую службу. Порядок регулируется и закреплен в НК РФ ст. 218.

Вычеты по налогу на доходы физических лиц:

  • ежемесячно в размере 3 тысячи рублей;
  • ежемесячно в размере 500 рублей;
  • на ребенка до совершеннолетия (18 лет).

Что касается последнего пункта, то двойной размер положен для родителей-одиночек.

Социальный налоговый вычет

На социальные выплаты данной категории предусмотрен лимит в 120 тысяч рублей. Сумма в пределах установленного лимита не будет облагаться налогом.

За что можно получить налоговый вычет:

  • оказание платных медицинских услуг;
  • получение платного образования;
  • для финансирования будущей пенсии.

Для оформления не обязательно требуется заключать договор на финансирование собственной пенсии. Законодательством разрешено оформление в пользу супругов или детей, родственников с инвалидностью.

Инвестиционный налоговый вычет

Оформление налога происходит в следующих ситуациях:

  1. Вычет на продажу ценных бумаг, которые были оформлены в собственности от трех лет и больше.
  2. Вычет со средств, которые были внесены в реестр ИИС на протяжении 3-х лет.
  3. Доход, получаемый со сделок с ценными бумагами.

Последний вид взаимосвязан с заработной платой и может быть использован не только физическими лицами, но и ИП.

Профессиональный налоговый вычет

Речь идет о налоге, который начисляется нисколько на заработную плату, а на прибыль ИП. Предоставление налогового вычета по нескольким видам доходов:

  1. Доходы ИП, которые находятся в ОСНО.
  2. Доходы специалистов, которые занимаются частной профессиональной практикой (адвокаты, нотариусы).
  3. Вознаграждения, положенные за работу в сфере науки, искусства и литературы.

Вычет может быть рассчитан на всю сумму прибыли при наличии квитанций и других документов.

В каких случаях возможно получить налоговый вычет

Получить налоговый вычет можно в следующих ситуациях:

  1. Если было приобретено жилье в собственность (за личные деньги или в ипотечный кредит).
  2. При оплате образования.
  3. Получении платных медицинских услуг.
  4. Пожертвовании денежных средств.

Для расчета размера налогового вычета рекомендуется использовать онлайн калькулятор (тут), что позволяет сэкономить время и избежать ошибок.

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  • получение профессиональной и квалифицированной помощи в оформлении возврата 3-НДФЛ;
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