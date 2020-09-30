Налоговый вычет простыми словами

Налоговый вычет – это вид госпомощи, который предоставляется при соблюдении определенных условий. Порядок получения установлен в НК РФ. Под налоговым вычетом нередко предполагается сумма компенсации собственных расходов в размере 13%. Поскольку каждый гражданин старается максимально сэкономить на затратах, вопрос какие налоговые вычеты можно получить от государства остается актуальным.
Каждый вид закреплен на законодательном уровне и имеет свои специфические особенности.
Возврат НДФЛ предусмотрен за определенные операции, осуществляется с недвижимостью. Как правило речь идет о крупных суммах, поэтому оформление происходит через личное посещение налоговой инспекции. Претендовать на получение выплаты в 13% можно в следующих ситуациях:
Самым распространенным считается вычет подоходного налога из заработной платы. Принцип заключается в освобождении от налогов определенной суммы. Оформить выплату можно у работодателя, либо составить заявление через налоговую службу. Порядок регулируется и закреплен в НК РФ ст. 218.
Вычеты по налогу на доходы физических лиц:
Что касается последнего пункта, то двойной размер положен для родителей-одиночек.
На социальные выплаты данной категории предусмотрен лимит в 120 тысяч рублей. Сумма в пределах установленного лимита не будет облагаться налогом.
За что можно получить налоговый вычет:
Для оформления не обязательно требуется заключать договор на финансирование собственной пенсии. Законодательством разрешено оформление в пользу супругов или детей, родственников с инвалидностью.
Оформление налога происходит в следующих ситуациях:
Последний вид взаимосвязан с заработной платой и может быть использован не только физическими лицами, но и ИП.
Речь идет о налоге, который начисляется нисколько на заработную плату, а на прибыль ИП. Предоставление налогового вычета по нескольким видам доходов:
Вычет может быть рассчитан на всю сумму прибыли при наличии квитанций и других документов.
Получить налоговый вычет можно в следующих ситуациях:
Для расчета размера налогового вычета рекомендуется использовать онлайн калькулятор (тут), что позволяет сэкономить время и избежать ошибок.
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