Более 200 нижегородцев оштрафуют за отсутствие теста на COVID-19 после заграничного отдыха Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 200 административных дел возбуждено в отношении жителей Нижегородской области, которые, вернувшись с заграничного отдыха, не сделали тест на коронавирусную инфекцию. Об этом журналистам сообщила заместитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова 1 октября 2020 года.

Она напомнила, что постановление главного врача РФ предусматривает обязательное обследование на COVID-19.

"В течение трех дней нужно не только обследоваться, но и загрузить эту информацию на портал госуслуг. Оттуда она поступает в территориальные органы Роспотребнадзора. Нижегородцы, в отношении которых возбуждены дела, игнорировали данные мероприятия", - рассказала Наталья Садыкова.

Добавим, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения полагается штраф для физических лиц от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.