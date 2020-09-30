"Пандемия не изменила индекс цифровизации компаний МСБ", - исследование банка "Открытие" Бизнес

Фото: с сайта intermedia.kz

Несмотря на рост доли компаний, активно использующих цифровые технологии и интернет, индекс цифровизации бизнеса за последние полгода остался на прежнем уровне. Таковы результаты очередного совместного исследования банка "Открытие" и Московской школы управления СКОЛКОВО, посвященного готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI – Business Digitalization Index).

Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

"Цифровизация стала необходимой средой для каждого бизнеса, чтобы выжить и продолжить развиваться в сложившихся стресс-условиях. Компании быстро освоили цифровые форматы взаимодействия. Многие из предпринимателей перестроили или создали новый бизнес в пандемию. Такие примеры доказывают, в любой ситуации есть решения для развития своего дела", - говорит заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Банк "Открытие" проводит уже четвертую волну исследования - индекс цифровизации малого и среднего бизнеса. Индекс показывает, насколько успешно бизнес трансформируется и цифровизируется, как быстро осваивает технологии взаимодействия и дистанционные продажи. Кроме того, банк организовывает для представителей малого и среднего бизнеса бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса", где лидеры digital-индустрии делятся с предпринимателями практическими советами, реальными кейсами, рассказывают об инструментах роста бизнеса", - добавила она.

Индекс цифровизации бизнеса (четвертая волна измерений проведена НАФИ методом репрезентативного всероссийского опроса представителей малого и среднего бизнеса (включая ИП) в августе 2020 года) равен 50 пунктам по шкале от 0 до 100 – такое значение сохраняется с февраля 2020 года. Это говорит о том, что бизнес готов к цифровизации только наполовину и есть цифровые сферы, которым компании уделяют недостаточно внимания. При этом высокий уровень цифровизации имеют 8% компаний в целом по России. Среди компаний среднего бизнеса эта доля достигает 20%, среди ИП и микрокомпаний – 7-8%, среди малых предприятий – 17% (высоким считается уровень цифровой грамотности от 70 п.п.).

Сохранение текущего значения индекса цифровизации бизнеса происходит за счет роста значений одних его составляющих и снижения других. В частности, компании стали чаще использовать в работе цифровые каналы передачи данных, цифровые технологии и интернет-инструменты.

Доля компаний, использующих интернет, с начала года увеличилась до 96% (в феврале 2020 года она составляла 94%), доля применяющих мобильные приложения для ведения бизнеса – до 60% (в начале 2020 года – 51%). Заметно большее число субъектов МСБ завели полноценные сайты – запустили их или существенно дополнили информацию на уже существующих (60% против 41% в начале 2020 года). Также увеличилась доля компаний, имеющих страницы в социальных сетях (59% против 47%).

Однако представители МСБ по-прежнему недостаточно внимания уделяют вопросам информационной безопасности. Доля компаний, не использующих никаких средств информационной защиты, возросла до 28% (ранее 17%), а тех, которые не имеют утвержденной политики информационной безопасности – до 67% (ранее 60%).

Еще один фактор, препятствующий росту индекса цифровизации бизнеса – отсутствие установок на цифровое развитие сотрудников. Так, доля компаний, которые не проводили курсы или тренинги по использованию цифровых технологий для своих сотрудников, возросла с начала года до 73% (ранее 57%). Почти половина руководителей компаний (47%) считают, что у них и их сотрудников достаточно знаний для успешного применения цифровых технологий и сервисов в работе и развиваться в этом направлении дополнительно им не нужно. В то же время в штате ряда компаний появились узкопрофильные IT-специалисты (web-разработчики, web-аналитики, интернет-маркетологи и др.).

Что касается дистанционной работы, 30% компаний не испытали необходимости в переводе сотрудников на удаленный формат. 45% компаний, которые перешли на него, не столкнулись при этом ни с какими проблемами.

Компании, испытавшие сложности с переходом на дистанционный формат, среди ключевых причин назвали затруднения при переводе процедур из офлайн-режима в онлайн (17%), невозможность обеспечения оборудованием сотрудников компании (14%), снижение эффективности работников на "удаленке" (12%).

Изменения в частных индексах цифровизации бизнеса

Индекс цифровизации бизнеса интегрирует пять частных индексов:

- каналы передачи и хранения информации – использование облачных технологий, корпоративной почты, мессенджеров, систем автоматизации и т.д.

- интеграция цифровых технологий – уровень внедрения в компании таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей, 3D печать, использование онлайн документов, электронный документооборот и т.д.

- использование интернет-инструментов для продвижения и развития компании

- информационная безопасность – внедрение культуры защиты цифровой информации, использование специализированных антивирусных программ

- человеческий капитал – вовлечение руководства в саморазвитие и развитие персонала в области цифровых технологий

Использование цифровых каналов передачи данных

Частный индекс "Каналы передачи и хранения информации" вырос с 59 п.п. до 66 п.п. Возросло количество компаний, использующих такие цифровые каналы передачи данных, как облачные решения (с 52% до 65%), системы по автоматизации работы предприятия (с 36% до 43%) и по работе с клиентами (с 33% до 38%). Московские компании более активно пользуются облачными решениями, по сравнению с региональными. Каждая пятая компания в период пандемии впервые начала пользоваться интернет-инструментами для организации встреч и мероприятий онлайн.

Интеграция цифровых технологий

Значение частного индекса незначительно возросло с начала 2020 года (с 58 до 59 п.п.). Помимо уже описанных выше аспектов, за прошедшие полгода увеличилась доля компаний, использующих технологии интернета вещей, технологии, основанные на искусственном интеллекте и 3D-печать. Значимо сократилась доля компаний, которые работают без использования онлайн-документов (с 47% до 41%).

Компании все более охотно переходят на онлайн-общение с клиентами и партнерами: продолжает снижаться доля руководителей, которые считают, что общаться с ними нужно только лично (с 30% до 26%), и, наоборот, растет доля компаний, использующих мессенджеры для общения с клиентами (с начала года – с 80% до 87%).

Рост использования интернет-инструментов

Данный частный индекс вырос по сравнению с предыдущей волной измерений на 5 п.п. (с 57 до 62 п.п.). В частности, представители МСБ активно применяют онлайн и офлайн каналы продвижения: выросли доли компаний, использующих e-mail marketing (с 20% до 27%), клиентские рекламные рассылки через мессенджеры (с 16% до 25%).

Самыми популярными каналами продвижения остаются контекстная реклама (50%) и реклама в соцсетях (49%). Однако по сравнению с предыдущей волной измерений популярность этих платных каналов продвижения заметно снизилась: доли компаний, покупающих контекстную рекламу и рекламу в соцсетях, упали на 15 п.п. и 9 п.п. соответственно.

Информационная безопасность бизнеса

За период пандемии значение этого частного индекса снизилось на 4 п.п. (с 41 до 37 п.п.). Произошло уменьшение пользования антивирусными программами для юрлиц (с 40% до 31%) и увеличение пользования антивирусными программами для физлиц (с 35% до 43%).

Человеческий капитал

Значение этого частного индекса за полгода снизилось на 5 п.п. (с 33 до 28 п.п.). Одна из причин заключается в том, что развитию цифровых компетенций сотрудников уделяется недостаточно внимания. Несмотря на то, что доля компаний, в которых руководители прошли соответствующее обучение, за последние полгода увеличилась с 32% до 35%, доля предприятий и организаций МСБ, где обучение проходили рядовые сотрудники, заметно упала (с 43% до 27%), как и доля субъектов МСБ, которые проводили в течение последних 6 месяцев обучение собственными силами (с 34% до 23%).

При этом 55% участников исследования отметили, что, если образовательные курсы будут организованы банком, они будут пользоваться спросом у предпринимателей.

"Результаты четвертой, пост-пандемической, волны исследования показали, в целом, ожидаемые тренды. Рост по субиндексам каналов хранения и передачи информации, интеграции цифровых технологий и использования интернет-инструментов - отражает, как минимум частично, эффект пандемии: компании МСБ страны начали больше полагаться на цифровые решения в области организации внутренних процессов, коммуникации с клиентами и контрагентами и продвижения своих продуктов и услуг", - комментирует руководитель направления по оценке и развитию Московской школы управления СКОЛКОВО Ярослав Слободской-Плюснин.

"Есть основания полагать, что эти вынужденные изменения принесли малому и среднему бизнесу больше оптимизационных удобств, нежели дискомфорта - и, соответственно, данный тренд сохранится и после пандемии", - считает он.

"Несколько угрожающе на этом фоне выглядит падение индекса по кибербезопасности. Естественным образом, наращивая цифровой потенциал в одном сегменте, МСБ должен был оттянуть ресурс из другого. Но киберзащита - очевидно, не самый правильный выбор в ситуации, когда в мире ежегодно фиксируется кратный рост киберпреступлений. Стоит ожидать здесь обучения на опыте: кибератаки, наносящие заметные удары по крупному бизнесу, вполне способны привести малый и средний к полному краху. После ряда таких кейсов уровень осознанности предпринимателей неизбежно будет расти и, как результат, логично ожидать рост уровня использования инструментов киберзащиты", — подытожил специалист.