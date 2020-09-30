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Бизнес

Чат-бот "Мойбизнес52" начал работу в Telegram

01 октября 2020 14:29  [76] Бизнес

Чат-бот для предпринимателей "Мойбизнес52" начал работу в Telegram с 30 сентября. Проект разработан АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" при поддержке министерства промышленности региона и специалистов регионального центра "Мой бизнес". Об этом сообщили в региональном Миинпроме.

Telegram-бот поможет предпринимателям быстро получить ответы на актуальные вопросы. Система полностью автоматизирована и работает по заданному алгоритму, поэтому обратиться к ней можно в любое удобное время. Бот расскажет об актуальных мерах поддержки для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, самозанятых и НКО. Также он может подсказать телефоны горячих линий и прислать полезные ссылки.

Функционал автоматизированной системы продолжает расширяться. В дальнейшем бот сможет делиться полезной информацией для начинающих предпринимателей; отображать общие финансовые и нефинансовые меры поддержки, освещать актуальные налоговые вопросы, предоставлять информацию об обучающих тренингах, семинарах и форумах, а также информировать об актуальных конкурсах и гранты для бизнеса.

Для того чтобы воспользоваться ботом, нужно ввести @mybusiness52_bot в Telegram и выбрать интересующий вопрос.

Ранее в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области были открыты центры "Мой бизнес". Также в регионе начал работать одноименной call-центр, в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8-800-301-29-94 (ежедневно, с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Напомним, по указу президента РФ Владимира Путина в стране реализуются нацпроекты, связанные с основными направлениями социально-экономического развития страны до 2024 года. По словам Владимира Путина, национальные проекты — это, прежде всего, "информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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