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Политика

Евгений Лебедев принял участие в совместном заседании комиссий Совета законодателей РФ

01 октября 2020 15:03  [66] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев 1 октября принял участие в совместном заседании комиссий Совета законодателей РФ по вопросам экономической и промышленной политики и по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Нижегородской области.

В рамках заседания обсуждались обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и Торгово-промышленной палаты РФ. Речь шла о совершенствовании налоговых и регуляторных условий ведения предпринимательской деятельности.

Предложения, в частности, содержат идеи о расширении перечня видов деятельности для использования патентной системы налогообложения, систематизации и формировании единого перечня неналоговых платежей. Также они касаются учетной политики уплаты НДС.

СПРАВКА:

Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ обсуждает широкий круг важных, ключевых государственных вопросов, определяет приоритеты в законодательном процессе. Изучая проблемы граждан и бизнеса, Совет законодателей прогнозирует эффективность принятия тех или иных законодательных мер для субъектов Федерации и сверяет законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития России.

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