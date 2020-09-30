Специалисты рассказали об особых зонах риска инфицирования Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова назвала общественный транспорт особой зоной риска инфицирования. Об этом она сообщила журналистам в ходе акции по раздаче пассажирам метро одноразовых масок.

"В последнее время нижегородцы стали реже надевать маски в общественном транспорте и торговых центрах. Отмечено, что среди нижегородцев, которые недавно заболевали, 85% не применяли средства индивидуальной защиты", - заявила она.

И.о. заместителя директора нижегородского метрополитена Наталья Боговид также отметила снижение ответственности пассажиров в вопросе ношения масок.

"По указу губернатора мы не имеем право оказать услугу по перевозке общественным транспортом пассажиру без маски. Однако, мы не можем и силой заставить человека надеть её. В кассах мы не продаем жетоны человеку без маски, что вызывает много недовольств", - рассказала она.

По словам Натальи Садыковой, ношение маски является одним из наиболее эффективных методов профилактики. Причем речь идет, как о медицинских, так и о гигиенических (тканевых) масках. Последние исследования показали, что их ношение снижает риск заражения в 1,8 раза.

"Маска – это такое средство защиты, которое нужно правильно применять. Маски нужно использовать в течение двух-трех часов, потом снимать, одноразовые – утилизировать, многоразовую – стирать и гладить. Часто можно увидеть ситуацию, когда маски носятся в течение недели. В таких случаях маска сама становится источником инфекции", - напомнила Наталья Садыкова.

При этом она подчеркнула, что средства индивидуальной защиты нужно носить не только заболевшим, но и всем, "кто хочет быть здоровым и уважает своих близких". Маска защищает от капелек влаги, которые образуются при кашле и чихании.