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Общество

Перевозчиков Нижнего Новгорода начинают штрафовать за отсутствие медицинских масок

01 октября 2020 15:45  [57] Общество

Фото: Александр Воложанин

Перевозчиков Нижнего Новгорода начинают штрафовать за отсутствие медицинских масок. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В департаменте напомнили, что сейчас продолжаются рейды по соблюдению масочного режима городскими перевозчиками. Например, 1 октября прошли проверки в Нижегородском, Сормовском, Приокском и Ленинском районах.

Выявленные нарушения масочного режима, в основном, касались отсутствия средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов. Это нарушает действующий Указ Губернатора о введении режима повышенной готовности, в котором прописаны рекомендации по соблюдению масочного режима. Перевозчики обязаны обеспечивать своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Если этого не происходит, что к перевозчикам применяются меры административного воздействия.

"Управление Роспотребнадзора призывает нижегородцев к соблюдению мер безопасности, что крайне важно в преддверии подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении.

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