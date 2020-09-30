Фанатов футбола пригласили на любительский чемпионат

Организаторы пригласили всех любителей футбола в Киев - на любительский футбольный турнир, который состоится осенью. Это отличный шанс заявить о себе, как о команде начинающих футболистов и испытать удачу. Стать участником очень просто, достаточно перейти на сайт организатора по ссылке https://bestx-cup.com/ и зарегистрировать свою команду.

Преимущества участия в любительском чемпионате

Принимая участие в аматорском футбольном турнире в столице, каждый игрок получит заряд бодрости и хорошее настроение. При этом спонсоры предлагают разнообразные выгодные предложения в широком ассортименте.

Соберите свою команду, пройдите регистрацию и после жеребьевки соревнуйтесь за главный приз в конце сезона – кубок Украины. Принять участие в соревновании могут все желающие, независимо от возраста, уровня физической подготовки, рода деятельности и места проживания.

Участники получат ценные подарки. Этот чемпионат среди аматоров – самый крупный и известный в Украине, в нем приняло участие несколько тысяч человек со всех уголков страны.

По всем вопросам можно обратиться к менеджеру по телефону, который указан на официальном сайте организатора. Это отличная возможность для организаций, которые могут не только активно провести досуг, но и сплотить коллектив.

Как выбрать футбольную форму?

Главным атрибутом матча по футболу является футбольная форма. Один из спонсоров предлагает скидку в размере 20%, которая активируется по специальному промокоду. На сайте организатора есть секретная страница турнира Bestx, на которой можно найти этот уникальный код.

Достаточно сообщить его консультанту интернет-магазина и автоматически получить скидку при заказе комплекта футбольной формы. При выборе экипировки следует учитывать, при каких погодных условиях будет игра.

Для пошива сегодня используется высокотехнологичный полиэстер, который отличается прочностью, износостойкостью, а также обладает водоотталкивающими свойствами и хорошо пропускает воздух.

Для того чтобы выделиться среди конкурентов, интернет-магазин предлагает нанесение логотипа компании, номера и фамилии футболиста. В такой форме каждый игрок почувствует себя комфортно и уверенно, и смело будет идти к победе.

Для летнего сезона оптимально подойдет комплект из футболки, шортов и гетр. Выбирая цвет, следует ориентироваться на корпоративный стиль своей организации. Для осеннего сезона рекомендуется обратить внимание на утепление формы, это могут быть брюки и джемпер, ветровка и утепленные аксессуары.

Главное, чтобы футбольная форма была качественной и удобной, не сковывала движений и долгое время сохраняла свой первоначальный внешний вид. Приезжайте в Киев со своей командой, соревнуйтесь и выигрывайте. Это популярная спортивная игра принесет прилив бодрости и укрепит здоровье благодаря постоянным движениям и бегу.

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