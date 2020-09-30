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Общество

Светодинамический фонтан: у сквера Канавинский появилась своя "фишка"

01 октября 2020 17:35  [118] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вторая очередь благоустройства сквера Канавинский завершилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской администрации.

В прошлом году в сквере установили первый в Нижнем Новгороде памп-трек. Теперь тут появилась одна из самых длинных прогулочных зон из брусчатки и тактильной плитки протяжённостью около километра.

Кроме того, в сквере создали велодорожку и велопарковку, детскую и спортивную площадки, установлены лавочки, урны, пергола, информационный и навигационные столбы.

В администрации отметили, что всеобщий интерес у жителей вызывают фонтан – своеобразная "фишка" сквера. Он светодинамический, со светодиодной разноцветной подсветкой, состоящий из трех чаш – одной большой и двух малых. Кроме того, фонтан включает четыре переливных водопада, самый высокий из которых достигает двух метров в высоту.

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