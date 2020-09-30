Более тысячи мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках Декады пожилых людей Общество

Более тысячи мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках Декады пожилых людей. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

День пожилого человека отмечается во всем мире 1 октября. Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам пожилых людей, а также напоминает молодежи и людям среднего возраста о необходимости уделять внимание своим старшим родственникам, согражданам, соседям.

"Старшее поколение - это поколение людей беспримерного героизма, патриотизма и стойкости, это хранители традиций, носители мудрости", - говорит министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев.

Он поздравил пожилых нижегородцев, многие из которых сегодня находятся на самоизоляции, на официальном сайте министерства и на страницах в социальных сетях.

"Именно вы создавали и сохраняли все то, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе испытали тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время, строили заводы и фабрики, мосты и города, вы покоряли космос, двигали вперед науку, вы лечили, учили, воспитывали нас и наших детей. Мы равняемся на вас, вы – "золотой запас" нации, ее фундамент. Ваша воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия сегодня являются примером для молодежи. Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное участие в воспитании подрастающего поколения. Желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей", - подчеркнул Алексей Исаев.

"В этот праздник мы благодарим вас за ваш труд на благо страны и региона. Именно вам мы обязаны промышленной мощью Нижегородской области. В этом году Указом президента России Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести". Это свидетельство огромного вклада поколений горьковчан-нижегородцев в историю страны", - также обратился к представителям старшего поколения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В России праздник не ограничивается одним днем, и с 1 октября начинается Декада пожилых людей.

Ежегодно в рамках проведения декады правительство Нижегородской области формирует план мероприятий для пожилых людей на всей территории региона, которые организуются учреждениями соцзащиты совместно с учреждениями культуры образования, здравоохранения, спорта. Учитывая действующий режим повышенной готовности, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических норм, более 1 000 мероприятий пройдет и в 2020 году.

В регионе ко Дню пожилого человека ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от политических репрессий и участникам ликвидации аварии на производственном объединении "Красное Сормово" предоставляется ежегодная единовременная выплата на оздоровительные цели. На 2020 год запланированное количество получателей ежегодной денежной выплаты составляется 3 464 человек.

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, большое внимание сегодня уделяется не только здоровью людей старшего поколения, но и их социальному и творческому долголетию.