Нижегородец нашел ружье и сдал его в полицию за вознаграждение

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Житель города Городца Нижегородской области нашел незарегистрированное ружье и добровольно сдал его правоохранителям, за что получил вознаграждение. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
В управлении пояснили, что 64-летний мужчина нашел охотничье ружье марки ИЖК-1 в частном доме при переезде. Он пошел в отделение полиции, сотрудники которого изъяли данное оружие.
Сейчас проводится проверка информации, озвученной пенсионером, и после ее подтверждения ему выплатят денежное вознаграждение в размере 2 тысячи рублей.
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