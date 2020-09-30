Нижегородец нашел ружье и сдал его в полицию за вознаграждение Общество

Фото: Росгвардия

Житель города Городца Нижегородской области нашел незарегистрированное ружье и добровольно сдал его правоохранителям, за что получил вознаграждение. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В управлении пояснили, что 64-летний мужчина нашел охотничье ружье марки ИЖК-1 в частном доме при переезде. Он пошел в отделение полиции, сотрудники которого изъяли данное оружие.

Сейчас проводится проверка информации, озвученной пенсионером, и после ее подтверждения ему выплатят денежное вознаграждение в размере 2 тысячи рублей.