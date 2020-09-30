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Общество

Нижегородские предприятия увеличили выпуск медицинских изделий на 37%

01 октября 2020 19:28  [85] Общество

Предприятия Нижегородской области за 8 месяцев 2020 года увеличили выпуск медицинских изделий на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такую информацию озвучил губернатор области Глеб Никитин.

Выпуском медизделий в регионе занимается более 25 предприятий.

"В сложившейся ситуации потребности медицинских организаций значительно возросли. В частности, наши предприятия помогают в оснащении коечного фонда, реанимационных отделений, служб скорой медицинской помощи", - сказал Глеб Никитин.

Объем произведенной в регионе медицинской мебели за январь-август вырос в 2,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года, а объем производства различного медицинского оборудования - в 1,3 раза.

"Наши предприятия совместно с Минпромом оперативно отреагировали на изменившуюся ситуацию и усилились по направлениям, где была такая необходимость", - добавил губернатор.

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