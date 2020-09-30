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Спорт

"Спорт-Fest 2020" пройдёт 3 октября в Нижнем Новгороде

02 октября 2020 10:02  [26] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

"Спорт-Fest 2020" пройдёт 3 октября на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" (рядом со стадионом "Нижний Новгород"). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Время проведения: с 13:00 до 17:00.

В программе - выступления футбольных фристайлеров, черлидеров, скейтбордистов и мотофристайлеров. Любой желающий сможет принять участие в профессиональных мастер-классах по футболу, флорболу, баскетболу, регби и скейтбордингу (инвентарь и защитную экипировку для участия в мастер-классах на скейтпарке нужно приносить с собой).

Также в рамках фестиваля состоится несколько открытых тренировок по флорболу, стритболу 3x3 и регби, на которых можно будет поближе познакомиться с этими видами спорта. Рекордсменка России по владению обручем (хулахуп) представит свою программу и проведет с гостями профессиональный мастер-класс по владению обручем. Ярким событием фестиваля станет показательный поединок от представителей федерации тайского бокса.

Также гостей праздника ждет выступление известных нижегородских музыкальных вокально-инструментальных коллективов "Kuzkiny Deti", "BrassBurgers", "BWD-show" и зажигательное барабанное шоу.

На протяжении всего фестиваля гости смогут поучаствовать в конкурсной программе и выиграть призы, а также сделать яркие фотографии в мобильной фотозоне.

Отметим, что фестиваль проводится в полном соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора. Гостям и участникам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Напомним, что в Нижегородской области реализуется проект "Спорт — норма жизни" в рамках национального проекта "Демография", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина.

Социальные сети площадки: vk.com/sportportnn и instagram.com/sportportnn.

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