Глеб Никитин посетил техно-арт-выставку "Инжиниринг как искусство" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил техно-арт-выставку "Инжиниринг как искусство". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 октября 2020 года.

Выставка, посвященная 75-летию атомной промышленности, проходит с 25 сентября по 4 октября в нижегородском Арсенале.

"Здорово, когда промышленность и наука становятся источником вдохновения. Создание атомной отрасли само по себе было творческим процессом. Над этим работали очень яркие и неординарные люди, способные заглянуть в будущее и раздвинуть границы наших представлений о мире. Такие же задачи ставит перед собой и современное искусство. Приглашаю нижегородцев посетить выставку. Обязательно стоит увидеть техно-арт-хронометр "Опережая время", установленный прямо перед зданием Арсенала", - отметил Глеб Никитин.

"Значение атомной отрасли в прошлом и настоящем региона обязательно найдет отражение в городском пространстве Нижнего Новгорода", - добавил губернатор.

В частности, в рамках реконструкции площади Свободы в Нижнем Новгороде планируется установить монумент "Героям атомного проекта".

СПРАВКА:

Организатором проекта выступил Информационный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода (ИЦАЭ) при поддержке Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" группы компании ASE.

Техно-арт-выставка, посвященная инновациям, инжинирингу будущего и людям, которые его создают – результат коллаборации инженеров-проектировщиков атомной промышленности и культового дизайнера Игоря Гуровича. Ее фокус – на наукоемких решениях, технологиях, которые применяются при строительстве атомных станций. Инженеры и проектировщики сложных высокотехнологичных объектов атомной промышленности выступили как представители актуального искусства.

Главный объект экспозиции – техно-арт-хронометр "Опережая время" - установлен на территории Нижегородского кремля, перед входом в Арсенал. Часы будут демонстрировать точное время и яркие мотивирующие слоганы. Центральным элементом инсталляции станет значимый механизм атомной электростанции – паровая турбина низкого давления. Она изготовлена из высокопрочных материалов с применением аддитивных технологий. Флагманский объект создан Игорем Гуровичем в соавторстве с молодыми креативными инженерами, проектировщиками, представляющими компании Инжинирингового дивизиона Росатома. Паровую турбину сделали специалисты UMATEX— дивизиона "Перспективные материалы и технологии" Росатома.

Посетителям выставки представлены не только отдельные технологические элементы АЭС, но и процесс создания таких сложных инженерных объектов, как атомные электростанции и реакторные установки. Видеоинсталляции, иллюстрирующие технологии Multi-D-проектирования, демонстрируются на современных выставочных поверхностях – интерактивных кубах.