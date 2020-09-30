Водоканал
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2020 11:33  [32] Нижегородец организовал лабораторию по выпуску психостимуляторов
02 октября 2020 09:16  [118] Пьяный водитель съехал в болото в Лукояновском районе
01 октября 2020 14:04  [373] Нижегородец получил 15 лет колонии за убийство послушницы монастыря
01 октября 2020 12:53  [353] Около тысячи литров топлива похищено с нескольких судов на Волге в Кстовском районе (ВИДЕО)
01 октября 2020 09:38  [301] Подросток пострадал в двойном ДТП в Арзамасе
01 октября 2020 09:11  [380] Пациентов нижегородского дома милосердия эвакуировали из-за пожара 1 октября
30 сентября 2020 14:31  [391] Нижегородец получил 10 лет колонии за жестокое убийство жены в день развода
29 сентября 2020 16:43  [585] Склад с поролоном сгорел в Семенове
29 сентября 2020 10:16  [601] Жительница Ковернинского района украла деньги у бывшего мужа
28 сентября 2020 15:56  [648] Нетрезвая женщина пострадала при катании на квадроцикле в Кстовском районе
Происшествия

Нижегородец организовал лабораторию по выпуску психостимуляторов

02 октября 2020 11:33  [32] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области организовал лабораторию, где производил наркотическое средство α-PHP, или как его еще называют - наркотик нового поколения, являющийся психостимулятором. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Лаборатория располагалась в гаражном боксе, где нижегородца и задержали сотрудники ФСБ. При задержании в лаборатории находилось более 5 кг готового наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере" (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наркотики и ингредиенты для их изготовления из лаборатории были изъяты.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph