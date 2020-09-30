Нижегородец организовал лабораторию по выпуску психостимуляторов Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области организовал лабораторию, где производил наркотическое средство α-PHP, или как его еще называют - наркотик нового поколения, являющийся психостимулятором. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Лаборатория располагалась в гаражном боксе, где нижегородца и задержали сотрудники ФСБ. При задержании в лаборатории находилось более 5 кг готового наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере" (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наркотики и ингредиенты для их изготовления из лаборатории были изъяты.