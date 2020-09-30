"День первоклассника" прошел в санаторном детском доме Дзержинска Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты городской Думы и представители национальных диаспор организовали праздник "День первоклассника" в дзержинском санаторном детском доме. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 2 октября 2020 года.

Председатель городской Думы Виктория Николаева, заместитель главы города Ольга Жаворонкова, депутаты Сергей Чендырин и Наталия Мигунова, представители Совета диаспор Мутрибшо Мирзоев, Ефим Беркович, Рамиль Надюков, Ринат Фейзрахманов и члены молодежного парламента приехали в гости к ребятам из Дзержинского санаторного детского дома, чтобы поздравить с началом учебного года.

Первоклассники получили подарки из рук Виктории Николаевой и Ольги Жаворонковой. Детские книги подарил начинающим свой школьный путь ребятам председатель общественной организации выходцев из Таджикистана "Умед" Мутрибшо Мирзоев. Вручила их дочь Мутрибшо Мусуфшоевича Мира, которая в этом году также впервые переступила порог школы.

Праздничное настроение воспитанникам детского дома создали артисты Дзержинского театра кукол, которые выступили с веселым спектаклем "Как лиса медведя обманула", и специалисты Дворца культуры химиков, организовавшие игры и конкурсы.

По окончании торжественной части ребята показали гостям, как подросли деревья во фруктовом саду "Надежда", который был заложен в мае 2018 года на территории детского дома воспитанниками, депутатами Гордумы и представителям Совета диаспор. Первоклассники вместе с гостями пополнили сад новыми саженцами - молодыми яблонями и грушами. Сейчас в саду растет около ста плодовых деревьев.

"Детям всегда очень приятно дарить радость. Они отзываются на доброту с открытой душой. Конечно, сложившуюся традицию совместного общения мы будем бережно хранить, и поддерживать с детьми теплые дружеские отношения", - отметила председатель городской Думы Виктория Николаева.

В заключение праздника всех участников мероприятия ждал сюрприз от Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан "Умед" – вкусный плов.

Добрые слова благодарности передали педагоги детского дома депутатам Александру Корименко, Николаю Пивняку, Александру Терентьеву, Анатолию Щеткову, которые помогли организовать праздник.

СПРАВКА:

Плодовый сад с символичным названием "Надежда" был заложен на территории Дзержинского санаторного детского дома в мае 2018 года. Это событие было приурочено к 10-летию Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан "Умед" ("Надежда"). Тогда были посажены тридцать саженцев плодовых деревьев – яблони, груши, сливы, черешни, вишни, которые благополучно пережили первую зиму.

Еще порядка 50 саженцев были высажены в мае 2019. Их помогли приобрести армянская диаспора, региональная общественная организация выходцев из Республики Узбекистан "Саховат" и депутаты городской Думы.

Всего на территории детского дома за 3 года было высажено около ста деревьев.