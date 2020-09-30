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Общество

Нижегородцам предложили выбрать территории для высадки хвойных аллей

02 октября 2020 12:56  [53] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородцам предложили выбрать территории для высадки хвойных аллей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 октября 2020 года. Голосование является вторым этапом экологического проекта "Хвойный город".

Принять участие в голосовании может каждый. Для этого необходимо зайти в группу проекта в соцсети ВКонтакте и выбрать наиболее понравившуюся территорию для озеленения. Заявки, набравшие наибольшее количество голосов, станут победителями проекта.

Голосование завершится 5 октября. Высаживать аллеи начнут уже с 7 октября.

"Министерство экологии всегда готово поддержать такие проекты, как "Хвойный город". Они не только помогают нашим городам стать экологичнее, но и способствуют повышению экокультуры людей. А это, напомню, является одной из основных задач национального проекта "Экология". Для нас важно, чтобы в таких акциях принимало участие как можно больше людей, особенно ценно участие молодежи", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Проект "Хвойный город" реализует Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и НРОФ "Дружба". Проект уже второй год подряд получает поддержку Фонда президентских грантов.

Всего в этом году планируется высадить 1 тысячу елей, из них 800 — в Нижнем Новгороде и 200 — в Дзержинске.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента началась в стране с 2019 года.

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