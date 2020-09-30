Нижегородские предприятия могут стать поставщиками для крупнейших заказчиков России Бизнес

Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для небольшого предприятия шанс стать поставщиком крупнейших заказчиков – это серьезная перспектива развития. Правда, далеко не всегда у предпринимателей и руководителей есть возможность погружаться в то, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект", - сказал Глеб Никитин.

Что дает участие в программе

Программа "выращивания" поставщиков поможет модернизировать производство, получить необходимый сертификат, пройти аудит. Для этого составляется индивидуальная карта развития для каждого предприятия-участника программы, пояснил губернатор.

Планируется внедрить комплекс мер, включающий оказание маркетинговой, имущественной, информационной, финансовой поддержки в виде лизинга, льготного кредитования, сертификации. В 2019 году участниками программы "выращивания" поставщиков стали 6 компаний.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов по результатам заседания региональной квалификационной комиссии по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП, новыми участниками программы стали: ООО "Сергачская мебельная фабрика", ООО "Приволжский завод гидравлических соединений "Прайм", ООО "Полихим-Д", ООО "Завод вакуумной металлургии", ООО "Выксунский литейный завод", ООО "Новатор"; ООО "Нижегородский гофрокартонный завод" и ООО "Максл".

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программу "выращивания" реализует АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области".

Напомним также, что Нижегородская область заняла в 2019 году 1-е место в Приволжском федеральном округе по числу компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) - поставщиков крупнейших заказчиков. По данным Корпорации МСП, 3 тысячи нижегородских компаний стали в 2019 году поставщиками крупнейших заказчиков. Они заключили 14,5 тысячи договоров на сумму более 86 млрд рублей. В ТОП-5 номенклатуры закупок у субъектов МСП входят машины и разнообразное оборудование: компьютерное, электронное, оптическое, также велика доля строительных работ.

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