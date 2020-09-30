Нижегородские предприятия могут стать поставщиками для крупнейших заказчиков России

Фото: с сайта vz-nn.ru
Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Для небольшого предприятия шанс стать поставщиком крупнейших заказчиков – это серьезная перспектива развития. Правда, далеко не всегда у предпринимателей и руководителей есть возможность погружаться в то, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект", - сказал Глеб Никитин.
Что дает участие в программе
Программа "выращивания" поставщиков поможет модернизировать производство, получить необходимый сертификат, пройти аудит. Для этого составляется индивидуальная карта развития для каждого предприятия-участника программы, пояснил губернатор.
Планируется внедрить комплекс мер, включающий оказание маркетинговой, имущественной, информационной, финансовой поддержки в виде лизинга, льготного кредитования, сертификации. В 2019 году участниками программы "выращивания" поставщиков стали 6 компаний.
Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов по результатам заседания региональной квалификационной комиссии по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП, новыми участниками программы стали: ООО "Сергачская мебельная фабрика", ООО "Приволжский завод гидравлических соединений "Прайм", ООО "Полихим-Д", ООО "Завод вакуумной металлургии", ООО "Выксунский литейный завод", ООО "Новатор"; ООО "Нижегородский гофрокартонный завод" и ООО "Максл".
Программа реализуется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программу "выращивания" реализует АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области".
Напомним также, что Нижегородская область заняла в 2019 году 1-е место в Приволжском федеральном округе по числу компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) - поставщиков крупнейших заказчиков. По данным Корпорации МСП, 3 тысячи нижегородских компаний стали в 2019 году поставщиками крупнейших заказчиков. Они заключили 14,5 тысячи договоров на сумму более 86 млрд рублей. В ТОП-5 номенклатуры закупок у субъектов МСП входят машины и разнообразное оборудование: компьютерное, электронное, оптическое, также велика доля строительных работ.
Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес" организован call-центр "Мой бизнес" по телефону: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+