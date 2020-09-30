"ЭнергосбыТ Плюс" в сентябре установил 27 узлов учета в Дзержинске Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в сентябре 2020 года установил в Дзержинске 27 узлов учета тепловой энергии и ГВС. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего с мая текущего года в Дзержинске и Кстове установлено 63 узла учета. До конца года компания установит еще 136.

Работы проводятся в подвальных помещениях многоквартирных домов, нежилых зданиях, где есть техническая возможность установки прибора учета и собственники которых до 1 января 2019 года не выполнили данную работу (в соответствии с законом от 23.11.2019г. №261-ФЗ ).

Оплатить расходы на установку прибора учета в многоквартирном доме, согласно действующему законодательству, обязаны собственники помещений. Поэтому в начале октября 2020 года физическим лицам – собственникам жилых помещений в 25 многоквартирных домах Дзержинска будут направлены квитанции на оплату установленного общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и/или ГВС. Жителям нужно выбрать один из двух вариантов оплаты расходов на установку прибора учета: единовременный платеж или оплата в рассрочку сроком на 5 лет (с учетом оплаты процентов за пользование рассрочкой).

Если собственник жилого помещения оплачивает квитанцию с рассрочкой до 25 октября 2020 года или не производит оплату до указанного срока, то со следующего месяца плата за установку ОПУ (с учетом оплаты процентов за пользование рассрочкой) будет включена в основную квитанцию от ООО "ЕРКЦ" на оплату отопления и горячей воды. Подробная информация размещена на лицевой стороне платёжных документов, все необходимые сведения (предварительные уведомления, технические и учётные документы по итогам выполнения работ) доводятся до управляющих компаний.

Юридические лица – собственники жилых помещений, а также собственники нежилых помещений и зданий, где принудительно установлены узлы учета, должны оплачивать расходы на установку на основании выставленного счета единовременно. В их адрес также направляются информационные письма об установке узлов учета, пояснили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс".