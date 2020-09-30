Девяносто молодых рабочих АПЗ приняли участие в конкурсе "Золотые руки" Бизнес

Фото: АПЗ

Девяносто молодых рабочих Арзамасского приборостроительном заводе им. П.И. Пландина (АПЗ) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства "Золотые руки" имени Героя Социалистического труда С.Ф. Мезина. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Молодые рабочие в возрасте до 30 лет соревновались в своих навыках и умениях в 11 рабочих профессиях: токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, наладчик станков и манипуляторов с ПУ (фрезерная группа), наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа), слесарь-сборщик АП, монтажник РЭАиП, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-инструментальщик, электроэрозионист, шлифовщик.

На участие в конкурсе было подано 152 заявки. Самыми популярными стали профессии "слесарь-сборщик" (40 человек) и "монтажник РЭАиП" (37 человек). По ним провели предварительный отбор конкурсантов.

В итоге выбор пал на 90 молодых рабочих, из которых 11 – девушки. 20 работников завода участвовали впервые.

Конкурс "Золотые руки" на АПЗ давно стал традиционным, поэтому и схема проведения классическая, проверенная временем: теоретическая часть из 30 вопросов и практическое задание. Но были и отличия от привычного формата.

Из-за пандемии и действующего режима ограничений конкурс впервые прошел без общего собрания и напутственных слов руководства завода, а участники выполняли задания на необходимой друг от друга дистанции и в масках.

Конкурсанты, занявшие первое, второе и третье места получат призы в размере 12 тысяч, 8,5 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно.

Награждение победителей и призеров состоялось 1 октября в конференц-зале предприятия. Награды вручали директор по персоналу Владимир Смирнов, директор по производству Алексей Телегин.