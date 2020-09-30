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Бизнес

Банк "Открытие" запустил оформление ипотеки без посещения офиса

02 октября 2020 13:33  [140] Бизнес

Банк "Открытие" запустил оформление ипотечных кредитов с доставкой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: "Новостройка" и "Рефинансирование". Услуга рефинансирования ипотеки с доставкой уникальна для российского рынка, и пока, как и оформление ипотеки по программе "Новостройка", доступна только в Москве.

Чтобы оформить ипотеку, достаточно заполнить заявку и загрузить необходимые документы на сайте банка. После получения одобрения от банка клиенту необходимо будет подготовить необходимые для сделки документы и назначить встречу с представителем банка.

Оформление сделки занимает около 1,5 часов: представитель банка помогает клиенту подписать комплект документов и консультирует по возникающим вопросам.

Дистанционный формат проведения сделок удобен и для банка, и для клиентов: он значительно снижает нагрузку на центры ипотечного кредитования и оптимизирует занятость сотрудников банка. При этом клиенты получают индивидуальное обслуживание в комфортных для них условиях.

Таким образом, сегодня клиенты "Открытия" могут получить почти все розничные продукты без посещения офиса: дебетовые и кредитные карты, кредиты наличными, ипотеку и ее рефинансирование.

"С апреля 2020 года, когда "Открытие" запустил доставку кредитных карт и кредитов, спрос на услугу постоянно растет, и удаленное оформление ипотеки стало логичным продолжением. На сегодняшний день 1 000 клиентов ежемесячно выбирают дистанционное оформление кредита вместо посещения отделений. В планах банка - расширение географии доставки и дальнейшая цифровизация всего клиентского пути", - говорит директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

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